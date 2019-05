Okazja dnia. Turcja we wrześniu przy samej plaży

Za 7 dni wakacji we wrześniu zapłacimy 1983 zł od osoby. W cenie wczasów w Turcji przeloty bezpośrednie z transferami na miejsce i 5-gwiazdkowy hotel na wybrzeżu z wyżywieniem w postaci all inclusive z obfitymi posiłkami. Wybrzeże Egejskie zaprasza.

Wybrzeże Egejskie w Turcji to jeden z ładniejszych i cieplejszych regionów w kraju. Dzisiaj proponujemy tygodniowe wakacje w tym rejonie tuż po szczycie sezonu urlopowego w terminie 14-21.09.2019.

Zakwaterowanie w 5-gwiazdkowym hotelu bezpośrednio przy plaży z pomostem w formule all inclusive. W atrakcyjnej cenie również przeloty z Rzeszowa do Bodrum . Spokojna lokalizacja oraz kameralne położenie sprzyjają efektywnemu wypoczynkowi w Turcji.

Gorąco polecamy Wybrzeże Egejskie na wrzesień. W tym czasie w tym rejnie wciąż jest ciepło, są mniejsze tłumy, można więc opalić się i pozwiedzać. Na miejscu czekają na nas następujące temperatury: 28 st. C w ciągu dnia, 10 godzin pełnego nasłonecznienia oraz morze nagrzane do 24 st. C.