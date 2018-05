Okazja dnia. Tydzień all inclusive na Rodos za 1500 zł

Polacy kochają Grecję od lat, a wśród 3 najpopularniejszych wysp znajduje się Rodos. Nic dziwnego – kusi pięknym wybrzeżem, wspaniałymi zabytkami i niskimi cenami.

- Rodos ma tyle do zaoferowania, że popularność wyspy jako kierunku na wakacje w ogóle nie dziwi - mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl. - Południe i północny zachód to idealne miejsca do uprawiania windsurfingu, na wschodzie znajdziemy sporo rodzinnych kurortów i hotele położone w zacisznej okolicy. Amatorzy życia nocnego powinni z kolei wybrać się do stolicy. Miasto Rodos słynie z miejsc imprezowych, barów i restauracji – dodaje.