Okazja dnia. Tydzień all inclusive w hotelu tylko dla dorosłych na Zakynthos za 1599 zł

Greckie wyspy to niekwestionowany hit lata. Wśród najpopularniejszych jest rajska Zakynthos ze słynną Zatoką Navagio, której woda mieni się w niezwykłych odcieniach błękitu. Kusi nie tylko widokami, ale także konkurencyjnymi cenami.

Hotel Sunrise znajduje się niedaleko centrum Tsilivi. Oferuje swoim gościom komfortowy wypoczynek, smaczne posiłki, basen odkryty i zadbany teren wokół. Do piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do wody, odznaczonej certyfikatem Błękitnej Flagi, jest ok. 10 min spacerem. Do plaży 3 razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy.