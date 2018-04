Okazja dnia. Tygodniowe wczasy w 4-gwiazdkowym hotelu w Tunezji za 1529 zł

Przełom maja i czerwca to idealny moment na wakacje. Kuszą wówczas długie dni, wysokie temperatury i przedsezonowe ceny. Świetny kierunek w tym terminie to Tunezja.

Przejrzeliśmy dla was oferty wyjazdów do północnej Afryki. Można obecnie znaleźć prawdziwe perełki z wylotem pod koniec maja. Tydzień w kurorcie Hammamet, w 4-gwiazdkowym hotelu smartline Hammamet Regency z opcją all inclusive kosztuje 1529 zł. Cena dotyczy oferty z wylotem 31 maja z Katowic.