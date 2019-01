Okazja dnia. Tygodniowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu w Egipcie

Wyjątkowa oferta last minute tygodniowego pobytu w egipskim kurorcie Sharm el Sheikh to propozycja dla osób, które są zmęczone zimą. Już za 2049 zł od osoby można zrelaksować się w 5-gwiazdkowym hotelu z opcją all inclusive.

Widok na plażę przy hotelu Hilton w kurorcie Sharm el Sheikh w Egipcie (wakacjepl)

Oferty last minute mogą okazać się sposobem na szybki urlop w zaskakująco korzystnej cenie. Okazją na dzisiaj jest tygodniowy wyjazd na tydzień do Egiptu z noclegiem w 5-gwiazdkowym hotelu Hilton. Za siedmiodniowy pobyt w nadmorskim kurorcie w Sharm el Sheikh zapłacimy 2049 zł od osoby, czyli o 47 proc. mniej, niż gdybyśmy chcieli skorzystać z ceny regularnej. To idealna oferta na dwuosobowy wyjazd, ponieważ koszt pokoju dla dwojga wyniesie 4098 zł.

Dzień wylotu to 5 lutego – wyruszyć można z Warszawy lub Katowic. Transport z lotniska Sharm el Sheikh do położonego na klifie hotelu jest w cenie wyjazdu, a do centrum oddalonego o 7 km od miejsca zakwaterowania dojeżdża bus hotelowy. Z hotelu roztacza się widok na piaszczysto-żwirową plażę z łagodnym zejściem do morza. Prowadzą do niej schody, a na wydzielonym odcinku można skorzystać z bezpłatnych leżaków i parasoli.

Warto wspomnieć o pomysłowym kompleksie basenowym z drewnianymi pomostami i możliwości skorzystania z basenu z podgrzewaną wodą w sezonie zimowym. Do dyspozycji gości jest siedem basenów z wodą słodką i dwa z wodą słoną. Ciekawostką jest możliwość dopłynięcia do basenów gondolą wyruszającą z poziomu hotelowego lobby. Pięciogwiazdkowy hotel udostępnia również szereg atrakcji sportowych, a także wyżywienie w cenie pobytu.

Możliwość spędzenia 7 dni w Egipcie za 2049 zł to wyjątkowa oferta last minute, szczególnie że oryginalna cena takich wakacji to 3 899 zł od osoby.