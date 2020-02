Okazja dnia. Wypoczynek w Gambii w rewelacyjnej ofercie last minute

Wypoczynek w klimatycznym hotelu zatopionym wśród tropikalnej zieleni, tuż obok przepięknej piaszczystej plaży. Wylot z Warszawy do Gambii już 24 stycznia, a cena powala. 2400 zł za tydzień w tym kraju to rzadkość.



Zostało niewiele czasu do wylotu, dlatego warto się pospieszyć, by móc skorzystać z niezwykle korzystnej oferty wycieczki do Gambii. Niecałe 2400 zł od osoby zapłacimy za tydzień w hotelu Seaview Gardens, który położony jest ok. 400 m od centrum znanego kurortu Kololi. Znajdziemy tam lokalne sklepiki, bazar z pamiątkami i owocami, bary, restauracje a także liczne kluby z dyskoteką.