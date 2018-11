Oman. Wczasy w orientalnym klimacie

W Omanie w ZEA zachwycą nas piaszczyste plaże z drobnymi muszelkami, cieplutki ocean, tętniące życiem oazy na pustyniach, zapomniane wioski rybackie, zabytki pamiętające starożytność, a egzotyczne wakacje wzbogaci pewna pogoda z bezchmurnym niebem.

Oman – egzotyka na urlop

Oman w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stanowi wspaniałą alternatywę dla wszystkich turystów, którym znudziły się już wyjazdy do Egiptu . Zapłacimy nieco więcej, ale na miejscu czekają na nas luksusowe wakacje w naprawdę orientalnym klimacie. I co dwa kroki nie spotkamy naszych rodaków. Egzotyka jest na wyciągnięcie ręki, a pewna pogoda, bezchmurne niebo, cudowne plaże, czyste oazy, turkusowa woda, starożytne zabytki, nowoczesna architektura miejska oraz usługi hotelowe na najwyższym poziomie przyciągają przez cały rok. Ten czołowy zakątek w rankingach konkurencyjności warty jest odkrycia, a ma sporo do zaoferowania.

Co warto zobaczyć w Omanie?

Oman – pogoda idealna na zimowe wakacje

Od kwietnia do listopada przeciętne temperatury w dzień przekraczają jednak 30 st. C, przy czym całe tygodnie z 40 kreskami to nie rzadkość. Noce z 30 st. C nie dają wytchnienia od upałów. Na wakacje w Omanie polecamy chłodniejsze miesiące – w grudniu w ciągu dnia doświadczymy średnio 26 st. C, nocą 20 st. C, a woda pozostanie nagrzana do przyjemnych 26 kresek. W styczniu i w lutym będzie jedynie o 1-2 st. C chłodniej, a z plażowania pozwoli cieszyć się do woli 10 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę. Od marca temperatury znowu gwałtownie wzrastają.