On nie znał angielskiego, ona włoskiego. Zakochani zwiedzili pół Europy

23-letnia Angielka Chloe Smith i 25-letni Daniele Marisco z Włoch po raz pierwszy spotkali się w klubie nocnym na Ibizie. Pomimo bariery językowej postanowili ruszyć w świat.

Dwa lata tamu podczas urlopu Brytyjka zakochała się od pierwszego wejrzenia we Włochu . Para spotkała się w klubie na słonecznej Ibizie. Jednak pojawiły się pewne komplikacje. Nie dość, że zagłuszała ich muzyka techno, to jeszcze pojawiła się bariera językowa. Ona nie znała włoskiego, a on angielskiego.

Chloe Smith opowiedziała historię na łamach Daily Mail: "Nigdy wcześniej nie miałam zagranicznego chłopaka. Niektórzy myśleli, że oszalałam, kiedy pojechałam z nim do Barcelony po tym, jak znałam go zaledwie tydzień. Po prostu wiedziałem, że to najlepsza decyzja, jaką mogę podjąć". Po czym dodała: "Stamtąd wybraliśmy się na Teneryfę i do Madrytu. W ciągu sześciu miesięcy prawdopodobnie zwiedziliśmy więcej, niż niektóre pary przez kilka lat. Mój cudowny Daniele jest spontaniczny i to właśnie w nim kocham".