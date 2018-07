Opłakane skutki ulewy w Tatrach. Straty na blisko 3 mln zł

Ulewne deszcze w Tatrach w ubiegłym tygodniu mocno pokrzyżowały plany urlopowe turystom. Warunki na szlakach powoli poprawiają się, trwają prace remontowe. Tatrzański Park Narodowy policzył straty. Na blisko 3 mln zł.

Niektóre trakty w dalszym ciągu są mokre, śliskie, błotniste. Dotyczy to na przykład polany w Dolinie Małej Łąki oraz Wąwozu Kraków. Niewielka część szlaków została zniszczona przez wodę, ale jest do przejścia. Takie utrudnienia napotkać można m.in. w Dolinie Starorobociańskiej, Iwaniackiej, Lejowej. Powoli zaczynają się tworzyć kolejki do dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch, przy kopule szczytowej Giewontu oraz przy łańcuchach na Rysy.

Wciąż pozostają zamknięte szlaki: szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich; z Brzezin do Murowańca; z Rusinowej Polany na Polanę pod Wołoszynem; z Wodogrzmotów Mickiewicza na Psią Trawkę i dalej na Cyrhlę .

Z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku do odwołania został zamknięty szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem. Zamknięta została również droga Oswalda Balzera z Zakopanego do Palenicy Białczańskiej (parking na Morskie Oko) na odcinku od Brzezin do Zazadniej. Zalecany jest objazd przez Bukowinę Tatrzańską. Ta właśnie droga sprawia najwięcej kłopotu, ponieważ wielu kierowców busów kursujących do Morskiego Oka nie zważając na niebezpieczeństwo, nie zmienia trasy, ryzykując jazdę przez Zazadni most.