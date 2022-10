Orientarium ma nowych mieszkańców. Część można już oglądać

Z kolei do "Wiwarium" wprowadził się rzadki gatunek legwana - Iguana delicatissima. Samiec przyjechał do Łodzi z ogrodu w Wiedniu. Jeszcze oswaja się na zapleczu hodowlanym, ale niedługo będzie można zobaczyć go na ekspozycji, którą dotychczas zamieszkiwały wiewiórki chińskie. Gatunek ten występuje w Antylach Mniejszych. Samce osiągają do 40 cm długości ciała, nie licząc długiego - nawet dwa razy większego - ogona. Legwan szlachetny jest roślinożerny. Jest prawnie chroniony przed polowaniem.