Ostróda. W dawnym areszcie śledczym ma powstać hotel

Areszt dla kobiet w Ostródzie jest nieczynny od marca 2018 r. Zostały zamknięty decyzją resortu sprawiedliwości, co było związane ze zmianami w funkcjonowaniu więziennictwa w naszym kraju. Obiekt jest aktualnie własnością Skarbu Państwa, a zarządza nim starosta ostródzki.

Ciężko mówić o walorach estetycznych budowli. Ostatni większy remont przeprowadzono kilkanaście lat temu. Jednak, jak informuje PAP, nie jest to mała nieruchomość – areszt składał się z 9 budynków i był przeznaczony na 75 osób. Poza głównym, trzykondygnacyjnym gmachem (powstał przed II wojną światową), są też: magazyn, warsztaty, budynek administracyjny i garaże. Działka, na której stoi placówka, ma ok. 30 akrów. I choć planowano jej rozbudowę – nie pozwoliło na to położenie.