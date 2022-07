Park Gródek w Jaworznie, czyli polskie Malediwy

Dlaczego polskie Malediwy?

Park Gródek jest nazywany polskimi Malediwami z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest przejrzysta i turkusowa woda Zalewu Wydra, która swoją barwę zawdzięcza odbijającym się w niej okolicznym skałom. Warto jednak wiedzieć, że miejsce to jest przeznaczone jedynie do podziwiania z brzegu. W Parku Gródek nie można się kąpać. Na turystów czekają za to liczne ścieżki spacerowe oraz punkty widokowe, gdzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz podziwiać przepiękną przyrodę dawnego kamieniołomu. Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem. Tłumnie odwiedzają je pary młode na sesję plenerową, zakochani, rodzice z dziećmi, seniorzy, a także niepełnosprawni. Specjalnie z myślą o osobach na wózkach przygotowano asfaltową ścieżkę pieszo-rowerową, która jest wyłączona z ruchu samochodowego.