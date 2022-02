Pasażer chciał wejść do kokpitu. Stewardesa powstrzymała go dzbankiem do kawy

Pasażerowie lotu linii Wizz Air z Billund w Danii do Tuzli w Bośni i Hercegowinie z pewnością zapamiętają go na długo. Lądowanie w Bośni nie było możliwe ze względu na gęstą mgłę, więc maszyna została przekierowana do Belgradu w Serbii, co z kolei rozwścieczyło jednego z podróżujących. Mężczyzna pluł, przeklinał i chciał otworzyć drzwi maszyny, żeby wysiąść.