Pasażer Ryanaira przesadził. Po ponad czterech latach zapadł wyrok

Historia uciążliwego pasażera, który podróżował linią lotniczą Ryanair do Aten, powinna być przestrogą dla wszystkich, który zachowują się na lotniskach bądź na pokładach samolotów w sposób naganny, zakłócają podróż, a co więcej - nie wykonują poleceń załogi.

Tak właśnie zachowywał się mężczyzna, który do stolicy Grecji wybrał się w lipcu 2020 r. Choć od tamtej pory upłynęły ponad cztery lata, dopiero w środę 18 grudnia br. sąd orzekł.

Choć wiadomości o niektórych zachowaniach pasażerów wydają się nierealne, mają miejsce w rzeczywistości. Przykładowo w listopadzie br. jeden z pasażerów podróżujący z Wielkiej Brytanii na Wyspy Kanaryjskie zachowywał się w sposób głośny i agresywny, co poważnie zakłócało lot. Nie to było jednak najgorsze. Po pewnym czasie jeden z pasażerów nie udał się do samolotowej toalety, choć powinien, tylko oddał mocz w kabinie. Po dotarciu na Teneryfę samolot został powitany przez lokalną policję, która od razu zajęła się zakłócającymi spokój pasażerami.