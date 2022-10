Pasażerowie narzekają na połączenie PLL LOT. "Niewygodne"

- Godziny lotów do HUB-u w Warszawie dostosowane zostały przez Polskie Linie Lotnicze LOT tak, by z krótką przesiadką pasażerowie mogli dostać się do największych stolic europejskich. Godziny lotów w danym sezonie uzależnione są od fal wylotowych PLL LOT na lotnisku Chopina. Dzięki temu mieszkańcy regionu mogą wygodnie, na jednym bilecie, dotrzeć z Kujaw i Pomorza m.in. do Paryża, Rzymu czy Brukseli - podkreśla Mateusz Dul, rzecznik Portu Lotniczego Bydgoszcz.