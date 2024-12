Pasożytniczy owad zjada ludzkie ciało. Rozprzestrzenia się za oceanem

Pasożytniczy owad (Cochliomyia hominivorax) ponownie pojawia się głównie w Ameryce Środkowej, co budzi spory niepokój. Jak podaje Live Science, robak ten atakuje najczęściej bydło, ale może również zainfekować zwierzęta domowe oraz ludzi, prowadząc do groźnych chorób.

Pasożytniczy owad rozprzestrzenia się, gdy samice much składają jaja w ranach żywych zwierząt, w tym także ludzi. Larwy wylęgają się i żywią tkanką, co wywołuje duży ból i może prowadzić do poważnych infekcji. Według badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) śmiertelność wynosi ok. trzech procent. Tragiczny przypadek u człowiek odnotowano w Kostaryce.