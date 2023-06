Patoturyści dali popis w Tatrach. "Po prostu masakra"

Problem z patoturystami

Patoturystyka to poważne zagrożenie dla miejsc takich jak parki narodowe. Wszyscy podróżujący powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich działań, ale niestety tak nie jest. Popełniają takie czyny dla zabawy, by się popisać lub po prostu z głupoty. Należy reagować na takie zachowania, jeśli przyłapiemy kogoś na gorącym uczynku. W przeciwnym razie, piękno, które przyciąga turystów do Tatr, może zostać bezpowrotnie utracone.