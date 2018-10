Październik w Chorwacji. Pogoda na wakacjach na Bałkanach

Jesień na Chorwacji to popularne wśród naszych rodaków rozwiązanie. Ten bałkański zakątek uwielbiamy szczególnie już po zakończeniu najwyższego sezonu, kiedy na miejscu jest spokojnie, a temperatury powietrza wciąż sprzyjają plażowaniu i zwiedzaniu.

Wyjątkowa Chorwacja

Post-socjalistyczna Chorwacja stanowi ewenement na skalę światową pod względem unikalnego typu wybrzeża. Urozmaicona linia brzegowa reprezentuje typ dalmatyński – poszczególne wyspy charakteryzuje bardziej podłużny kształt i są one usytuowane równolegle do stałego lądu. Imponująca długość chorwackiego wybrzeża idzie w parze z malowniczymi i czystymi plażami (miejscami przy brzegu hodowane są nawet wymagające świetnych warunków ostrygi ), wśród których przeważają te żwirkowe i kamieniste, ale jeśli się trochę postaramy, napotkamy na swojej drodze również piaszczyste plaże . Kraj jest niezwykle zielony, w 1/3 porośnięty przez lasy, a na jego terytorium znajdziemy łącznie aż osiem parków narodowych, z najbardziej znanymi Parkiem Narodowym Krka oraz Parkiem Narodowym Jezior Plitwickich . Ponadto to obiekty na Wyspach Briońskich , wyspie Mjlet czy też na lądzie nad Zatoką Kvarner , czyli Park Narodowy Risnjak .

Popularność Chorwacji nie maleje

Jaka pogoda czeka na nas w Chorwacji?

W październiku na terenie kontynentalnej oraz wyspiarskiej Chorwacji wciąż zaskoczy nas świetna pogoda, raczej z suchymi dniami, idealna dla miłośników zwiedzania i uprawiania sportów wodnych. Ale także i plażowicze będą zadowoleni z tutejszych warunków atmosferycznych sprzyjających pracowaniu nad piękną opalenizną. Po upalnym lecie w tej części Bałkanów nadciągnęło nad region spodziewane od dawna, nieco chłodniejsze powietrze. W październiku na Chorwacji doświadczymy w ciągu dnia średnio 22 st. C, przy czym woda morska pozostaje wciąż miło nagrzana do 20 kresek. Noce w kraju mogą być już nieco bardziej orzeźwiające, gdyż temperatury mogą miejscami spadać do 11 st. C. Pakując walizki, nie zapomnijmy więc o nieco cieplejszych ubraniach i zakrytym obuwiu, żeby potem nie marznąć. Ale dobre kremy z filtrami UV będą jesienią na Chorwacji w dalszym ciągu niezastąpione.