Pechowe wakacje turystów w Wenecji. Jazda "na gapę" i skok do kanału za 520 euro

Canal Grande w Wenecji nazywany jest "najpiękniejszą ulicą świata". Ta włoska perełka przyciąga miliony turystów po romantyczne wrażenia. Pewna Amerykanka wróci stąd nie tylko ze złymi wspomnieniami, ale również uboższa o 520 euro (ok. 2200 zł).

18-letnia turystka z Ameryki chciała zaoszczędzić na bilecie i postanowiła popłynąć tramwajem wodnym "na gapę". Jednak na widok kontrolerów straciła głowę i… skoczyła do Canal Grande , czyli cieśniny weneckiej. Szybko jednak wyłowili ją strażnicy miejscy.

Na posterunku straży miejskiej Amerykanka tłumaczyła, że nie wiedziała o zakazie kąpieli w kanałach. Za złamanie przepisów musiała zapłacić ponad 520 euro. Karę zapłaciła na miejscu kartą kredytową. Dlaczego tak dużo? 450 euro (ok. 1900 zł) kosztował ją skok do wody a ponad 70 (ok. 300 zł) musiała zapłacić za brak biletu.