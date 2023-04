Perła odwiedziła już 10 krajów. "Pokochała podróże tak, jak my"

- Najlepiej sprawdzić zachowanie pupila w krótkiej podróży, np. do rodziny. Jeżeli okaże się, że droga oraz pobyt w nowym miejscu ma być źródłem stresu i traum, to lepiej zostawić go w domu - radzi Ewelina. - My mamy to szczęście, że Perła pokochała podróże tak, jak my i chętnie towarzyszy nam w odkrywaniu nowych miejsc - dodaje.