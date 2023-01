Peru oczami mieszkańca. "Od czasu do czasu martwię się o przyszłość"

Marek Zakrzewski Fernandez, licencjonowany przewodnik po Peru należący do projektu "Przewodnicy bez granic": Tak, mój tata jest Polakiem, a mama Peruwianką. Mama wyjechała na studia do Polski w latach 70. XX w. i tam poznała mojego ojca. A w 1977 r. urodziłem się ja. Mieszkaliśmy razem w Polsce do czasu wprowadzenia stanu wojennego. Później rodzice zdecydowali się na przeprowadzkę do Peru. Tam się wychowałem i chodziłem do szkoły.