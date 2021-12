Pięć najdłuższych tuneli drogowych na świecie. Robią wrażenie

Chociaż jest drugim pod względem długości tunelem drogowym w Azji, to jednak dzierży zdecydowaną palmę pierwszeństwa jeżeli chodzi o głębokość. Niektóre jego odcinki są położone ponad 1,6 tys. m pod ziemią. Budowa tunelu Zhongnanshan trwała pięć lat, oddano go do użytku w styczniu 2007 roku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 400 mln dolarów.