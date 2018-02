Piękna pani pilot podbija Instagrama. "Oglądanie świata z perspektywy ziemi nie wystarcza"

Na Instagramie ma 82 tys. obserwatorów, a pod zdjęciami tysiące serduszek i komentarzy. Luana Torres jest pilotem prywatnych śmigłowców, a o jej bajkowym życiu można się dowiedzieć właśnie z profilu na portalu społecznościowym. Jest czego zazdrościć.

Gdy podczas rodzinnej wycieczki do Australii miała okazję pilotować helikopter już wiedziała, że chce latać. Ukończyła szkolenie na pilota helikoptera i dziś wiedzie życie, o jakim wielu może tylko pomarzyć. "Jeśli raz skosztujesz, jak smakuje pilotowanie helikoptera, to oglądanie świata z perspektywy ziemi już ci nie wystarczy" - mówi.

Zdarzyło się jej też pilotować samolot i awionetkę, ale to helikoptery są jej miłością. - "Z nich widać wszystko, co jest przed i pod tobą. To niezwykłe uczucie". Tymi, często nieziemsko pięknymi widokami, często dzieli się na Instagramie.