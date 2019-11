Pierwsza podróż do Azji – o czym musisz pamiętać?

Azja kojarzy ci się z egzotyką, orientem, wyjątkowymi miejscami, które zawsze chciałeś odwiedzić, a jednak do tej pory nieco się obawiałeś… Tymczasem nie ma co odkładać takiego wyjazdu na przyszłość. Jeśli marzy ci się wyprawa do krajów azjatyckich, zacznij myśleć o niej poważnie i po prostu ją zaplanuj. O czym musisz pamiętać?

Wybierz miejsce dla siebie To, gdzie spędzisz urlop, powinno zależeć od twoich własnych preferencji. Nie warto kierować się modą i np. lecieć na plażę w Tajlandii, jeśli wolisz spędzać czas aktywnie, zwiedzając i spacerując. Nie powinieneś też zmuszać się do maratonu po wielkich miastach Azji, jeśli uwielbiasz leżeć, opalać się i pływać.

Zawsze pamiętaj, by słuchać siebie i swoich pragnień. Urlop ma być dla ciebie przyjemnym oderwaniem się od codzienności, a nie wyzwaniem, po którym wrócisz jeszcze bardziej zmęczony (szczególnie psychicznie), niż byłeś wcześniej.

Jeśli wyruszasz do Azji po raz pierwszy, warto wziąć pod uwagę kraje rozwinięte turystycznie. Rozbudowana baza noclegowa, bogata siatka połączeń oraz podstawowa znajomość angielskiego pozwolą ci na zachowanie spokoju i dadzą poczucie większego bezpieczeństwa.

Zadbaj o fundusze Oczywiście wszystko zależy od tego, na ile możesz sobie pozwolić. Jeśli nie musisz oszczędzać na każdym kroku, by zarobić na swój wymarzony azjatycki urlop, to super! Jeśli jednak należysz do grona osób, którym zależy np. na złapaniu okazji i kupnie tańszych biletów lub zamówieniu mniej kosztownych noclegów, musisz zaplanować wyjazd dużo wcześniej.

Przede wszystkich warto śledzić ceny lotów, gdyż bilety zazwyczaj są największym wydatkiem. Linie lotnicze mają do zaoferowania liczne promocje, które możesz wziąć pod uwagę. LOT proponuje akcję "Szalona Środa", dzięki której możesz kupić bilety tańsze nawet o 50 proc. Nie tracisz przy tym na jakości i komforcie podróżowania z dużym bagażem w cenie.

Ważne jest również zakwaterowanie. Jeśli wyjeżdżasz do danego kraju na dłuższy czas, zadbaj, by miejsce, w którym się zatrzymasz, było dla ciebie przyjemne. Jeśli jednak masz gdzieś być tylko przelotem, a pokoju potrzebujesz głównie do przespania się, może nie jest konieczny 5-gwiazdkowy hotel?

Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z oszczędnością. Tak, bo z tym też można przesadzić. Wyjeżdżasz na urlop (i to do upragnionej Azji!) nie po to, by żałować na bilety wstępu do wyjątkowych miejsc lub raz na jakiś czas nie pójść do restauracji. Pobyt za granicą powinien być dla ciebie przede wszystkim przyjemny. Nie oszczędzaj też nigdy na swoim bezpieczeństwie.

Zaplanuj pobyt Z pewnością masz takie miejsca w Azji, które koniecznie chcesz zobaczyć. Na ten kontynent wybierasz się po raz pierwszy, więc lista może być dosyć długa. W pierwszej kolejności należy więc sprawdzić na mapie, gdzie konkretnie dane atrakcje się znajdują. W ten sposób określisz swoje możliwości i będziesz mógł wyznaczyć trasę pobytu.

Pamiętaj, że Azja nie należy do zbyt punktualnych kontynentów. Większość dostępnych rozkładów jazdy jest raczej orientacyjna i trzeba liczyć się z tym, że wyjazd się przesunie. Zawsze planuj tak, by mieć kilka dodatkowych godzin (a nawet dni).

Największym błędem, jaki możesz popełnić, jest zbyt napięty grafik. Nie warto w biegu zaliczać i odhaczać atrakcji. Na każdą z nich należy poświęcić odpowiednią ilość czasu, byś mógł się nią nacieszyć. Maraton przez piękne miejsca i spędzanie czasu w podróży między nimi skutecznie cię zestresują i zepsują wspomnienia. Nie o to w tym przecież chodzi!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo Azja jest kontynentem, który często odstrasza urlopowiczów. Obawiają się oni o swoje bezpieczeństwo, a przede wszystkim o zdrowie. Wystarczy jednak pamiętać o kilku aspektach, by poczuć się lepiej i bardziej komfortowo.

Przede wszystkim zadbaj o to, by zaszczepić się, jeśli to konieczne, i spakować apteczkę. Warto też kupić odpowiednie ubezpieczenie. Lepiej, żeby się nie przydało, ale na pewno poczujesz się swobodniej i nie będziesz myśleć tylko o tym, by przypadkiem nic złego się nie wydarzyło.

Przed wyjazdem do danego kraju warto poczytać o jego zwyczajach, a przede wszystkim o tym, czego nie wolno robić, by nie urazić mieszkańców. Nie wszystko też można wwozić, więc zapoznaj się również z głównymi przepisami celnymi.

Nie obawiaj się próbowania regionalnych przysmaków. Kuchnia jest bardzo charakterystyczna dla krajów Azji, więc żal byłoby jej nie skosztować. Boisz się rozstroju żołądka? Stopniowo przyzwyczajaj organizm do zmiany diety, a nic złego nie powinno cię spotkać. Bądź ostrożny, ale nie do przesady. Nie możesz stracić radości z pobytu na urlopie z obawy przed wszystkim.

Pamiętaj o formalnościach Planując wyjazd, sprawdź, jakie wymagania są stawiane podróżującym w danym kraju. W Europie wystarczy dowód osobisty, by przekroczyć granicę, ale w Azji sprawa ma się już nieco inaczej.

Sprawdź ważność swojego paszportu. Zobacz, czy nie potrzebujesz wizy. Dowiedz się, jakie szczepienia wykonać. Jeśli jakichś dokumentów brakuje, uzupełnij je. Wtedy żadna odprawa nie będzie ci straszna.

Przede wszystkim pamiętaj, by na urlopie dużo się śmiać. Bądź tolerancyjny i z optymizmem patrz na to, co cię czeka. Przed tobą wyjątkowy czas, więc rób mnóstwo zdjęć i zapamiętuj wszystko, co warto zapamiętać.