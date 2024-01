Pierwszy tydzień ferii za nami. Co działo się pod Tatrami?

Frekwencja pod Tatrami

- Pierwszy tydzień będzie miał duże znaczenie dla całości sprzedaży zimowej, ze względu na to, że zaczęliśmy feriami mazowieckiego. W tamtym roku te województwa miały ferie na końcu i było naprawdę dobrze - przyznała nam Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. - Dodatkowo tak się ułożyło, że wiele osób z tamtego regionu Polski przedłużało wyjazdy świąteczno-noworoczne. Nie ukrywajmy, że jeśli ktoś wydłużył pobyt do 6-7 stycznia, to nie chciał za tydzień, czy dwa tygodnie przyjeżdżać w to samo miejsce - wyjaśniła Wojtowicz. Podsumowując prezes TIG dodała, że miniony tydzień był "taki sobie", ale nie jest to jeszcze zapowiedź nieudanych ferii. Luty może być o niebo lepszy.