Pies i największe upały. Proste sposoby, które mogą mu uratować życie

Psy odczuwają dużo bardziej upały niż ludzie. O przegrzanie czy udar nietrudno. Zapytaliśmy lekarza weterynarii, jak postępować z naszymi czworonogami, aby łatwiej im się żyło w zbyt wysokich temperaturach.

(Shutterstock.com)

Włochaty kumpel na plaży

Do zajęcia się tym tematem, zainspirowała nas czytelniczka, zaniepokojona widokiem psów na plaży. – Dlaczego właściciele zwierząt nie myślą i zabierają je w największe upały nad morze? Czy zdają sobie sprawę, że ich włochaty kumpel jest zagrożony udarem cieplnym? – napisała do WP pani Agnieszka.

– Plaża to nie jest dobre miejsce dla naszych czworonogów – potwierdza Szczepan Kawski, który ma 8 kotów i dwa psy, od 1983 roku jest lekarzem weterynarii i we Wrocławiu prowadzi Gabinet Dolittle. – Po pierwsze bardzo łatwo o przegrzanie naszego pupila a po drugie musimy liczyć się z tym, że gdy pies zamoczy łapy w wodzie, a potem wyjdzie na plażę, to ziarenki piasku będą działały na jego skórę jak pilnik czy papier ścierny. Może to wywołać nie tylko stany zapalne, ale i rany – ostrzega weterynarz.

Są na to sposoby

Podczas rozmowy specjalista udziela kilku rad, jak postępować z naszymi zwierzętami, by ulżyć im, gdy panują zbyt wysokie temperatury.

– Gdy jest gorąco, należy unikać długich spacerów, wychodzimy zatem z psem na krótko i najlepiej w miejsca zacienione. Zwierzę musi mieć dostęp do świeżej wody, powinniśmy ją często zmieniać. Pamiętajmy, że przy wyższych temperaturach zwierzęta piją więcej, powinniśmy je częściej wyprowadzać na spacer, żeby nam nie zasiusiały mieszkania. Ale na krótko. – radzi Kawski. – Zwierzę cierpi w upale, gdy zostawiamy je pod sklepem. Dlatego zwracam uwagę właścicielom, żeby nie zabierali psa ze sobą, gdy przy okazji chcą załatwić kilka spraw. Miejmy również na uwadze, że gdy nasz pupil będzie chodził po rozgrzanym betonie, może sobie sparzyć łapy. Zadbajmy o nie i unikajmy takich traktów.

O przegrzanie bardzo łatwo

Nasi czworonożni przyjaciele nie pocą się, dlatego łatwo o przegrzanie. Jednym ze sposobów ich ochłodzenia jest położenie na ich kark mokrego ręcznika, ale weterynarz prowadzący Gabinet Dolittle zdradza inny, praktyczny sposób.

– Jeśli nasze zwierzę jest małe, możemy je włożyć do wody czy do miski z ciepłą wodą i zamoczyć jego brzuch oraz łapy, jeśli jest większe i nie możemy go bezpośrednio umieścić w jakimś mokrym zbiorniku – to najważniejsze jest, żeby zamoczyć mu dolne parte ciała, następnie na podłodze na folii kładziemy mokry ręcznik i umieszczamy na nim naszego zwierzaka, żeby się na nim chłodził. Pamiętajmy, żeby zastosować ciepłą a nie zimną wodę. To najskuteczniejszy sposób, żeby ostudzić zwierzę.

– Gdy dysponujemy ogrodem, możemy zadbać o to, żeby nasz pupil mógł się położyć w czymś w rodzaju bajorka lub wgłębienia. Warto też stworzyć brodzik, w którym nie tylko będzie mógł się ochłodzić, ale też będziemy mogli go umyć np. z błota. I oczywiście, ważne są miejsca zaciemnione, w których może się położyć – dodaje weterynarz.

Udar cieplny

Gdy jednak pies staje się niespokojny, zaczyna dyszeć, słaniać się na nogach, może dojść do utraty nieprzytomności, a nawet śmierci. Co wtedy należy zrobić?

– Do udaru dochodzi wtedy, gdy zwierzę nie może się wychłodzić. Zanurzamy go w ciepłej wodzie, owijamy mokrym ręcznikiem i natychmiast jedziemy do weterynarza – podkreśla ekspert.

Klimatyzacja również dla zwierząt

W naszych domach i samochodach coraz częściej gości klimatyzacja. Ułatwiamy sobie w ten sposób codzienne funkcjonowanie. O czym jednak powinniśmy wiedzieć, by wszyscy domownicy, łącznie z naszymi zwierzętami, mogli czerpać korzyści z nowoczesnych udogodnień?

– Warto pamiętać, żeby klimatyzację ustawiać na temperaturę 22-23 st. C. Chodzi tu o to, żeby nie było zbyt dużych różnic temperatur. Podobnie w samochodzie. Optymalna temperatura to 18-20 st. Pamiętajmy też, że gdy ustawimy zbyt duży nawiew, małe psiaki mogą się bardzo łatwo przeziębić – radzi weterynarz.

Pies w podróży

Coraz częściej zabieramy również naszych czworonożnych przyjaciół w podróże. Wiemy już, jak ustawiać klimatyzację w samochodzie. Jak podróżować z psem na pokładzie?

Weterynarz radzi, żeby wyruszając w drogę z psem robić częste przystanki i oczywiście wyprowadzać psa na krótkie spacery, żeby zwierzę mogło się wysiusiać i napić wody. Dobrze jest również, żeby ani przed podróżą, ani w jej trakcie nie karmić czworonoga, a co najwyżej dać mu troszeczkę masła, żeby dostarczyć mu energii i jednocześnie nie obciążać żołądka. Gdy zwierzę jest nadpobudliwe, albo ma problem z chorobą lokomocyjną, to możemy mu dać preparat weterynaryjny lub Aviomarin, środki, które zmniejszą wymioty i jednocześnie wyciszą naszych podopiecznych.