Pijana Brytyjka w Benidorm. Jej przejazd na wózku elektrycznym rozbawił internautów

Czasami zdarza się, że człowiek wypije nieco za dużo produktów alkoholowych. Takie właśnie nieszczęście spotkało wypoczywającą w Benidorm Brytyjkę, której nogi odmówiły posłuszeństwa. Na szczęście pod ręką był wózek elektryczny i pomocny mężczyzna.

Internauci orzekli, że na pewno jest to mąż z żoną. Większość uznała filmik za bardzo zabawny, a część nie mogła wyjść z podziwu dla postawy mężczyzny. "I kto powiedział, że romantyczność umarła?" – pytali internauci.

Ktoś inny zauważył, że jest to "Niezły pomysł na powrót do hotelu". Ale nie wszyscy pozytywnie oceniali to nagranie.