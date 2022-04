Planetaria w Polsce. Podróż po tajemniczym wszechświecie

Repertuar Planetarium Międzyzdroje obejmuje kilka pokazów tematycznych – na przykład Cuda Wszechświata – pokaz obrazujący formowanie się galaktyk z nawiązaniem do Układu Słonecznego czy pokaz Znaki Na Niebie – edukacyjny program na temat gwiazdozbiorów. Planetarium czynne jest od wtorku do piątku w godzinach od 15 do 20 i w weekendy w godzinach od 12 do 20.