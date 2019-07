Plastikowa "narośl" na skałach. Oto przykład, jak człowiek niszczy środowisko

Naukowcy z portugalskiego Centrum Nauk o Morzu i Środowisku informują o nowej, niespotykanej dotąd formie zanieczyszczenia plastikiem. Mowa o nalocie składającym się z cząstek plastiku, który osadził się na skałach wzdłuż linii brzegowej.

Zjawisko zostało nazwane "plasticrust", co oznacza "plastikową rdzę". Analiza materiału wykazała, że składa się on głównie z polietylenu, który jest powszechnie stosowany do produkcji m.in. popularnych reklamówek. "Plastikową rdzę" można znaleźć na ok. 10 proc. skał na linii brzegowej Madery.