Po magię świąt pojechałam za granicę. Zaskoczenie na każdym kroku

Litwa jest częstym kierunkiem turystycznym Polaków. Nasi rodacy na przemian z Łotyszami i Niemcami wymieniają się na stanowisku lidera wśród narodowości, które najczęściej odwiedzają to nadbałtyckie państwo. W tym roku również zawitałam do naszych sąsiadów i to w wyjątkowym czasie - tuż przed świętami Bożego Narodzenia.