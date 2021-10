Tragedia w parku Yellowstone. Kobieta wskoczyła do gorącego źródła

Tragedia w Yellowstone

Kobieta natychmiast wskoczyła do wody, by ratować psa, ale ojciec ją wyciągnął. Pies niestety nie przeżył. Gorące źródło Maiden's Grave Spring ma temperaturę 200 st. F., czyli ok. 93 st. C. Amerykanka ma liczne oparzenia i jest w śpiączce. Przebywa w Centrum Oparzeń w Regionalnym Centrum Medycznym Wschodniego Idaho.