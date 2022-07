Podróż w czasie. Oto najpiękniejsze polskie skanseny

Osadę w Biskupinie zamieszkiwała ludność z epoki brązu, związana z kulturą łowiecką. Na jej terenie znajdowało się ok. 100 domów, które zajmowały wielopokoleniowe rodziny. Według archeologów i historyków, Biskupin był zamieszkiwany przez ok. 150 lat. Przyczyna jego upadku i opuszczenia przez miejscowych nie jest do końca znana – być może doszło do tego w wyniku przeniesienia się ludności na inne tereny lub napaści ze strony wroga.