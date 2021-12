Podróżują tam, gdzie mało kto dociera. "Polacy niekoniecznie kojarzą wieś z superfajnym wypoczynkiem"

Kiedy w czasie pandemii zbliżał się lockdown i ludzie zaczęli odwoływać swoje rezerwacje z różnych agroturystycznych miejsc, to wpadliśmy na pomysł, że możemy zrobić akcję zachęcającą do podróżowania po Polsce. Zaproponowaliśmy platformie bookingowej slowhop.pl zrobienie wideo, w którym pokażemy twarze ludzi, którzy stoją za tymi miejscówkami. Każdy z gospodarzy przesłał nam wideo, na którym trzyma tabliczkę z napisem "Czekamy na Was". Chcieliśmy w ten sposób pokazać ludzką twarz tych miejsc i wesprzeć lokalną ekonomię oraz gospodarzy. To nie jest nic wykreowanego, to jest coś, w co naprawdę wierzymy. Często na Instagramie znajdujemy dużo kreacji i ludzi podążających za modą, a my naprawdę tak żyjemy, dlatego prowadzimy nasz przewodnik, aby zachęcać do świadomego podróżowania.