Podwyżki w europejskim kraju. Nowe atrakcje turystyczne i znacznie wyższe ceny

Krajowy Instytut Zabytków (NPU), który administruje należącymi do państwa zamkami i pałacami, uzasadnił podwyżki zwiększonymi kosztami działania oraz oszczędnościami wymuszonymi przez ministerstwo kultury. Resort przekazał NPU na działalność o 30 milionów koron (ok. 5 mln zł) mniej niż dotychczas. Cena biletów wstępu do jednej czwartej zabytków pozostała niezmieniona.