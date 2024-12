Pojechał do Dubaju. "Jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak często podrywany"

Patryk Suracki ma ponad 326 tys. obserwujących na TikToku, a jego filmy nierzadko mają milionowe zasięgi. Wideo na temat podrywania w Dubaju wstawił dopiero pięć dni temu, a już zostało wyświetlone ponad milion razy.

Podryw w Dubaju

Na samym początku Patryk Suracki przyznaje, że "jeszcze nigdy w życiu nie był tak często podrywany przez kobiety". Zaraz dodaje, że nie chodzi oczywiście o arabki, a o... Rosjanki, których w Dubaju jest bardzo dużo.

Influencer przyznaje, że "zna swoje miejsce w szeregu, ale wie doskonale, kiedy kobieta do podrywa".

- Tak, jak wy kobiety wiecie, kiedy mężczyzna rzuca na was swoje spojrzenia, tak i my mężczyźni wiemy, kiedy wy kobiety prosicie się o naszą uwagę. I tak właśnie mam na każdym kroku - opowiada Patryk Suracki. - Każda Rosjanka mijana na ulicy rzuca na mnie dosłownie zalotne spojrzenia i ogląda się za mną. W restauracji co chwilę jest wymiana spojrzeń, uśmiechy i ewidentne prowokowanie do tego, żeby coś z tym zrobić - mówi.

Influncer przyznaje, że kilka Rosjanek podeszło do niego na ulicy i bezpośrednio do niego zagadało. Suracki głośno się zastanawia, z czego to może wynikać.

- Nie ukrywajmy, że Dubaj to rosyjskie miasto. Dosłownie. Większość osób, które tutaj mieszkają, to Rosjanie, w tym Rosjanki. I nie oszukujmy się, sami Rosjanie do najprzystojniejszych nie należą - analizuje.

Podkreśla, że choć mężczyźni urodą nie grzeszą, kobiety z Rosji to ich absolutne przeciwieństwo.

- Moim zdaniem ja, taki zwykły gościu z Polski, poruszając się między mężczyznami rosyjskimi, po prostu robię różnicę - tłumaczy. - Jak już zaznaczyłem, Rosjanie do najpiękniejszych nie należą, a kobiety szukają przystojnych mężczyzn. Polacy, jeśli chcecie robić wrażenie na pięknych kobietach, to myślę, że Dubaj jest dobrym miejscem, bo Rosjanek tu nie brakuje, a rosyjscy mężczyźni nie będą dla was żadną konkurencją - kończy Suracki.