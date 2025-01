Pokazali, co pasażerowie zostawiają w pociągach. Można się zdziwić

Firma Northern Trains obsługuje nawet do 2,5 tys. połączeń dziennie. W ostatnich dniach opublikowała ona listę najdziwniejszych przedmiotów zgubionych w pociągach. Najwięcej nietypowych incydentów odnotowano na stacjach Manchester Piccadilly i Leeds.

Alex Hornby, dyrektor ds. handlowych i obsługi klienta Northern Trains, podkreśla, że pracownicy firmy dokładają wszelkich starań, aby po zgłoszeniu odnaleźć zgubione przedmioty i zwrócić je właścicielom. - Często przypominamy pasażerom, aby upewnili się, że mają wszystkie swoje rzeczy przed opuszczeniem pociągu - mówi Hornby, cytowany przez "New York Post".

Na liście najdziwniejszych przedmiotów zostawianych w pociągach przez pasażerów znalazły się m.in. peruka, kule ortopedyczne, deska do prasowania i szafka. To jeszcze nie koniec. Pasażerom zdarzało się także zostawić 10 kg piersi kurczaka czy żywego chomika.

Jak donosi "New York Post", podobne sytuacje mają także miejsce w Nowym Jorku. Przykładowo w pociągach kursujących z Penn Station do Montauk turyści zapominali o zabraniu instrumentów muzycznych, np. skrzypiec, maszyny do karaoke czy pierścionka zaręczynowego.