Każdy podróżnik powinien odwiedzić to miejsce. Są tam pamiątki z całego świata

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika jest czynne w sezonie turystycznym od wtorku do niedzieli, w godzinach od 12 do 18. Od 1 października do 30 kwietnia można je zwiedzać w godzinach od 10 do 16. Wstęp jest płatny, a bilety dostępne do kupienia w cenie 28 zł (normalny) i 23 zł (ulgowy). Do Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika warto wybrać się szczególnie w środę, gdyż jest to jedyny dzień w tygodniu, kiedy muzeum można zwiedzać za darmo!