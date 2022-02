Pokazali, co się dzieje w Karkonoszach. Zdjęcia robią wrażenie

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Karkonoszach to nie żarty. Jak czytamy w komunikacie GOPR, znaczne zagrożenie występuje w górnych partiach żlebów oraz pod ścianami skalnymi, a także w stromych lejach pozostałych jarów. "Pokrywa po dość sporych opadach (w wciągu ostatnich 48 h spadło z wiatrem ok. 30-35 cm) jest w miarę równomiernie rozlokowana. W niższych partiach poduchy i deski są w miarę miękkie, powyżej ok. 1250 m sytuacja się zmienia i zagrożone miejsca to zwykle spójne i sprasowane deski" - opisują goprowcy.