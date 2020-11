Pokazali, co znajdują w żołądkach łabędzi. Zdjęcia z Ptasiego Azylu robią wrażenie

"Niestety nie każdy miłośnik wędkowania bierze sobie do serca szanowanie miejsca, w którym łowi i dba o porządek oraz niepozostawianie po sobie śmieci. To zapewne niski procent takich osób (mamy taką nadzieję), lecz przez takie zachowanie mamy kilkudziesięciu pacjentów rocznie z elementami osprzętu wędkarskiego w ciele. Żyłki, haczyki, przynęty, ciężarki i wiele wiele innych" - czytamy pod postem.

"Otwieranie żołądka u łabędzia to zawsze bardzo ryzykowny zabieg"

Na zdjęciach widać dokładnie, co pracownicy Ptasiego Azylu znajdują w ciele ptaków. Pokazali np. dziób łabędzia, przy którym widać kłąb splątanej żyłki Jej reszta była w żołądku, dlatego nie obyło się bez operacji. "Otwieranie żołądka u łabędzia to zawsze bardzo inwazyjny i ryzykowny zabieg. Zwykle takie ptaki trafiają do nas w bardzo złym stanie ogólnym, ponieważ tylko wtedy dają się złapać i zwracają na siebie uwagę" - czytamy.