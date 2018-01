Pokazali, jak Polacy korzystają z wyciągów narciarskich. Filmik robi furorę w sieci

Wydawać by się mogło, że ktoś kto opanował już sztukę jazdy na nartach lub snowboardzie będzie w stanie poradzić sobie z korzystaniem z wyciągu. Stacja narciarska Czarny Groń w Rzykach po raz kolejny już udowodniła, że ta sztuka potrafi przerosnąć nawet największego chojraka. Ich "Nieporadnik 2" bije rekordy popularności w sieci.

Filmik opublikowany na profilu stacji na Facebooku obejrzało już ponad 100 tys. osób. "Nieporadnik 2" to kompilacja krótkich nagrań z kamerek zainstalowanych przy stokach narciarskich Czarnego Gronia. Co na nich zobaczymy? Narciarzy i snowboardzistów, którzy w wyjątkowo nieumiejętny sposób korzystają z wyciągów narciarskich.

"- słuchaj zaleceń obsługi

- zawsze odpinaj tylną nogę z wiązania snowboardowego i nie wpinaj jej ponownie jadąc koleją!

- nie przepychaj się przez bramkę przed taśmą

- nie pośpieszaj dziecka w bramkach przed taśmą, przechodź z nim tylko gdy jest na to gotowe

- po wejściu na taśmę nie schodź z niej. Towarzysz zimowego szaleństwa przyjedzie kolejnym krzesełkiem. Chwila rozłąki wam nie zaszkodzi

- nie zmieniaj wybranego miejsca na taśmie

- jadąc na krzesełku nie zabieraj pasażerów na kolana, są na to inne miejsca

- zgubiłeś rękawiczkę, kijek lub czapkę. Spokojnie, obsługa przekaże je na górę kolejnym krzesełkiem

- na snowboardzie wchodź na taśmę zapiętą nogą z przodu

- rozmowy o narciarstwie, motoryzacji, paznokciach jadąc do góry mogą być bardzo wciągające i są fajnym elementem narciarstwa. Jednakże nie zapominajcie o otwarciu pałąku, by bezpiecznie i sprawnie wysiąść z kolei

- opuszczaj kolej wyłącznie na wprost, nie zajeżdżając innym toru jazdy"