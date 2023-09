Pokazali zdjęcia z lasu. Aż 50 jajeczek

Zaskrońce w Polsce

Samica zaskrońca składa jaja od czerwca do lipca. Jest ich zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu. Po dwóch miesiącach wykluwają się młode, o długości ich ciała wynosi ok. 15 cm. Zaskrońce to węże niejadowite. Dorosłe potrafią osiągnąć długość do nawet 1,5 m. Żywią się płazami i rybami, albo małymi gryzoniami. Lubią przebywać na obszarach podmokłych, bagnistych, niedaleko jezior, na skrajach liściastych lasów.