Polacy masowo odwiedzają Izrael. Padł rekord liczby turystów

Izrael przyciąga coraz więcej Polaków. Kusi ich tętniącymi życiem miastami, morzem atrakcji czy idealną pogodą. "Nikt nie przypuszczał, że będzie aż tak dobrze" – mówi Wirtualnej Polsce Amir Halevi, dyrektor generalny Ministerstwa Turystyki Izraela.

Nasi rodacy są żywo zainteresowani wyjazdami do Izraela. Liczby mówią same za siebie – rozwój turystyki między naszymi krajami jeszcze nigdy nie był tak dynamiczny. W 2017 r. do tego niewielkiego państwa na Bliskim Wschodzie przyjechało ponad 100 tys. urlopowiczów z Polski (spośród 3,6 mln wszystkich przyjezdnych), co stanowi 90-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2016. Jak będzie w 2018 r.? Według danych udostępnionych przez resort, wszystko wskazuje na to, że będzie kolejny sukces. Tylko przez pierwsze 4 miesiące Izrael odwiedziło 150 proc. więcej Polaków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.