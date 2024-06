Polacy nie mają złudzeń. "Tegoroczne wakacje będą droższe"

Z badania wynika, że największa grupa, bo 32 proc. ankietowanych, przewiduje wydatki w przedziale od 2501 zł do 5000 zł. Niemal co piąty Polak zamierza zmieścić się w kwocie od 1500 zł do 2500 zł, podczas gdy 23 proc. przeznaczy na wakacje od 5001 zł do 10000 zł. Dla 13 proc. wakacje będą oznaczać wydatek mniejszy niż 1500 zł, a 4 proc. ankietowanych planuje przeznaczyć na ten cel kwotę w przedziale 10001 – 15000 zł. Natomiast 2 proc. badanych zamierza wydać na wakacje więcej niż 15000 zł.