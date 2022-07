Polacy nie rezygnują z wakacji. Króluje all inclusive w Turcji i Grecji

- Polski rynek turystyki wyjazdowej rozwija się, a to oznacza, że biura podróży poszerzają swoją ofertę lotniczą. Dzięki temu, że do danego miejsca latają częściej niż raz w tygodniu, mogą stworzyć też pobyty niestandardowe, np. dziewięcio- czy 12-dniowe. To propozycja ciekawa z kilku powodów. Po pierwsze na takim wyjeździe można już dobrze wypocząć, ale też przeznaczyć trochę czasu na zwiedzanie, po drugie ceny są nieco niższe niż przy wyjazdach dwutygodniowych, co w przeliczeniu na całą rezerwację daje zauważalne oszczędności. Czasem mogą one wystarczyć nawet na jeszcze jeden wypad w ciągu roku np. na weekend - komentuje Anna Podpora, menedżer produktu w Wakacje.pl.