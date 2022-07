Wakacje w Polsce mogą kosztować ponad 50 proc. więcej niż za granicą

Siedem noclegów ze śniadaniem w trzygwiazdkowym hotelu w Turcji kosztuje 1481 zł. Jak się okazuje, to ponad połowę taniej niż w Mrągowie czy Ustce. Mniej niż za wypoczynek w kraju mogą zapłacić podróżujący do Grecji, Włoch czy Chorwacji. Tygodniowy pobyt w hiszpańskim hotelu kosztuje nieco ponad 3 tys. zł, czyli tyle samo co w Ustce, Mrągowie czy Szczyrku.