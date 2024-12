Polacy ruszyli szturmem. "Jutro będzie jeszcze gorzej"

Paszport jest nieodłącznym elementem niemalże każdej dalekiej, egzotycznej podróży. Końcówka roku i początek następnego to czas, kiedy Polacy masowo udają się do biur paszportowych, w celu wyrobienia tego dokumentu. CYTAT

W prawdzie nie mówi się w tym momencie o takim wzroście zainteresowania wyrabianiem paszportów, jaki miał miejsce w marcu 2022 r., kiedy to, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, odnotowano zwiększone zainteresowanie o nawet ponad 400 proc., to i tak w biurach paszportowych widać, że zbliża się Nowy Rok. W tym okresie, myśląc o wyjazdach noworocznych, a także zbliżających się feriach, urzędy wydające paszporty, przeżywają spore oblężenie.

Tłoczno w gdańskim urzędzie paszportowym

U schyłku 2023 r. i na początku 2024 w gdańskim biurze paszportowym mówiło się o ok. 20-30 proc. wzroście liczby wniosków. Nie inaczej jest teraz. - W tym momencie jest 60 osób oczekujących na przyjęcie do pięciu stanowisk, czyli ok. dwóch godzin trzeba czekać - przekazał w poniedziałek 30 grudnia br. w godzinach południowych przedstawiciel oddziału paszportowego w Gdańsku. - Względem normalnego dnia jest to wyjątkowa sytuacja, ale jutro będzie jeszcze gorzej - przekazał w rozmowie z WP.

- Zawsze końcówka roku i początek następnego to czas wzmożonego zainteresowania. Taka sytuacja będzie jeszcze najprawdopodobniej do święta Trzech Króli - dodał nasz rozmówca.

Polacy ruszyli po paszporty

Domyślać można się, że ręce pełne pracy mają osoby, pełniące obowiązki w urzędach paszportowych w Łodzi, Krakowie i Warszawie. Wszystkie próby skontaktowania się z tymi oddziałami w poniedziałek 30 grudnia br. kończą się informacją, iż dany numer obecnie jest zajęty. Dodatkowo w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w najbliższych dniach nie można umówić wizyty za pomocą internetowej rejestracji. Najbliższy możliwy termin do 23 stycznia 2025.

Internetowe umówienie wizyty w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi © uw.bezkolejki.eu

Natomiast w Krakowie pierwszy wolny termin na umówienie wizyty przez Internet, aby złożyć wniosek o paszport bez kolejki, to 7 stycznie 2025, zaś w Warszawie - 13 stycznia.

Rejestracja wizyty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim © muw.bezkolejki.eu

- Muszę wyrobić nowe paszporty dla siebie i mojej rodziny, ale czytałam, że okres świąteczno-noworoczny jest pod tym względem najgorszy - powiedziała nam Iwona, mieszkanka Gdańska. - Na dodatek musimy się tam udać całą rodziną. Dzieci muszą być obecne przy składaniu wniosku o paszport, dodatkowo konieczna jest obecność obojga rodziców. Na szczęście mamy jeszcze czas, bo wyjazd szykuje się nam dopiero w kwietniu, ale współczuję tym, którzy nie mogą czekać. Parę godzin w kolejce w urzędzie to nic przyjemnego - podsumowała turystka.

Paszporty potrzebne turystom

Warto przypomnieć, że do grona krajów, których nie odwiedzimy bez paszportu, dołączył jeden z ulubieńców Polaków, słynący z taniego all inclusive. Do Tunezji, bo o niej mowa, od 1 stycznia 2025 r., wjedziemy tylko po okazaniu ważnego paszportu.