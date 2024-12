Polacy wracają na święta. "Ceny nawet pięciokrotnie wyższe"

Okres świąteczny jest wyjątkowo gorący w ruchu lotniczym. Osoby mieszkające za granicą wracają do rodzinnych domów, żeby spędzić z bliskimi Boże Narodzenie. Za bilety często trzeba zapłacić kilka razy więcej niż w innych terminach. Skąd najwięcej Polaków przyleci na święta do kraju?

Boże Narodzenie to dla większości Polaków bardzo rodzinny czas. Wiele osób pracujących na stałe za granicą wraca, by spędzić święta z najbliższymi.

Powroty na Boże Narodzenie

Według danych GUS szacowana liczba Polaków przebywających poza polską granicą 12 miesięcy lub dłużej wynosiła ok. 1,5 mln w 2022 roku. Spośród krajów europejskich najwięcej rodaków przebywało kolejno w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Irlandii i w Norwegii. Dalej plasują się Belgia i Włochy.

Najwięcej rodaków, jak co roku, zjedzie się nie z Wielkiej Brytanii, ale z Norwegii. Oslo, Bergen, Trondheim, Tromso i Stavanger to tylko część miast, z których będą podróżować Polacy pracujący lub mieszkający w tym skandynawskim kraju.

- Norwegia zachowała swoją pozycję względem ubiegłego roku, odpowiadając za jedną czwartą pasażerów (24 proc.) podróżujących na trasach między nordyckim państwem a Polską. W kraju spędzą oni średnio siedem nocy, a za loty w dwie strony płacą ok. 752 zł od osoby – mówi Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl.

Druga lokata (18 proc.) w zestawieniu przypadła Polonii przylatującej z Niderlandów, które w porównaniu z 2023 r. awansowały o jedno miejsce. Swoją podróż do ojczyzny, trwającą blisko tygodnia, rozpoczną w Amsterdamie lub Eindhoven. Na loty tam i z powrotem wydają zaś średnio 868 zł za osobę.

17 proc. podróżujących do Polski w okresie świątecznym to rodacy mieszkający lub pracujący w Wielkiej Brytanii, którzy uplasowali się na trzeciej pozycji z wynikiem 17 proc. Co ciekawe, przylecą oni do Polski nie tylko z angielskich miast jak np. Londyn, Birmingham, Manchester czy Liverpool. Loty rezerwują bowiem też z Edynburga i Aberdeen w Szkocji oraz stolicy Irlandii Północnej, Belfastu. Wybierając się w podróż na siedem nocy, muszą zapłacić średnio 866 zł za loty w dwie strony.

Kolejno w rankingu, podobnie do zeszłego roku, znajduje się polska społeczność zamieszkująca duże niemieckie miasta takie jak Dortmund, Frankfurt nad Menem, Monachium, Hamburg czy Düsseldorf.

Na piątej lokacie niespodzianka - włoska Polonia, która awansowała o dwa miejsca w porównaniu do zeszłego roku i wyprzedziła rodaków osiedlonych w Szwecji. W pierwszej siódemce są też Polacy przyjeżdżający ze Szwajcarii. – W tym przypadku to bardzo zauważalny awans, bo aż o pięć pozycji względem 2023 r., co zepchnęło polską społeczność w Danii poza ranking TOP 10 - mówi Deniz Rymkiewicz z eSky.pl. Pierwsza dziesiątkę zamykają z kolei rodacy przylatujący z Belgii.

Ceny biletów lotniczych w okolicy świąt nawet w tanich liniach nie są niskie © East News | Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Święta o ceny biletów

Ogromne zainteresowanie lotami w okresie świątecznym przekłada się na wzrost cen biletów. Przykładowo za lot z Oslo do Gdańska w ostatni weekend przed świętami trzeba zapłacić ok. 700 zł. Tydzień wcześniej na tej samej trasie polecimy już od 86 zł. Z kolei za lot z Londynu zapłacimy nawet 1200 zł zamiast 336 zł.

- Na trasie Sztokholm - Gdańsk podróżuję średnio co 2 tygodnie - opowiada Sylwia Król, dziennikarka WP. - Standardowa cena biletu na lot w dniu powszednim, w okresie jesienno -zimowym, zakupionego na stronie tanich linii lotniczych z kilkudniowym wyprzedzeniem to ok. 70 zł lub 150 zł z bagażem podręcznym. W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia ceny biletów są nawet pięciokrotnie wyższe - przyznaje.