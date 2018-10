Polak przeszedł samotnie pustynię Gobi. "Nie mieści mi się to w głowie”

Podróżnik z Wrocławia jako pierwszy człowiek na świecie przeszedł w pojedynkę pustynię Gobi. W ciągu 58 dni pokonał łącznie 1785 km, ciągnąc za sobą ważący 200 kg wózek z bagażami. Mateusz zmierzył się z wyzwaniem i podołał mimo wielu przeciwności losu.

Wielu innych podróżników nie podjęło się tego wyzwania ze względu na trudności jakich nastręcza pustynia Gobi . Są to przede wszystkim wysokie amplitudy temperatur, które mogą sięgać nawet 60 s. C, niewielkie opady deszczu i burze piaskowe. Waligóra założył przed wyprawą, że będzie samowystarczalny . Nawigował przy pomocy kilku map, na których przed wyprawą wszystkie potencjalne studnie. Bywało tak, że gubił się na jednaj z tysiąca wyjeżdżonych przez mieszkańców pustyni dróżek i błądził w poszukiwaniu właściwej trasy.

Wyruszył w podróż 29 lipca tego roku. Wyprawę rozpoczął w miejscowości na granicy Mongolii i Chin – Bulgan Khovd. Stamtąd przeszedł m. in. przez góry Ałtaju, na wysokości ponad 200 m.n.p.m, aż do Sainshand w Mongolii, gdzie przewidywana była meta podróży. Na trasie zmagał się z otarciami, zatruciami, zmęczeniem i kłopotami ze sprzętem. Jeszcze kilka dni temu nie było wiadomo, czy Waligóra ukończy podróż. Pod koniec trasy miał problemy z dętkami w kołach w wózku, które musiał kleić co kilka godzin. Męczył się też z poważnymi otarciami na stopach.

"Czuję ulgę, że to już. Kiedy oddalam sobie mapę w GPS-ie, to nie mieści mi się w głowie, jaki kawał drogi pokonałem. Przypomina mi się, jak chciałem zrezygnować po pierwszym tygodniu. Nie jestem żadnym mocarzem, tylko zwykłym chłopakiem, który czasem ma cel i robi wiele, żeby go osiągnąć. W sobotę przeszedłem 41 km. W niedzielę 34. W sumie już ok. 1790. Do końca 13.” – pisał Mateusz 14 października na swoim Facebooku.