Polka w Gruzji. "Tu tempo życia jest zdecydowanie wolniejsze i uważam to za duży plus"

Problemy w związku polsko-gruzińskim mogą dotyczyć, np. sprzątania. Ja uważam, że to obowiązek obu partnerów. Mój mąż już też się do tego przyzwyczaił. Ale wyniósł z domu tradycyjny podział zadań, gdzie to tylko do kobiety należało dbanie o dom. Teściowa powiedziała mi, że za żadne skarby świata nie chciałaby widzieć, jak jej mąż sprząta. Byłby to dla niej bolesny widok. Ona czuje się szczęśliwa, dając mężowi poczuć się niczym król. Nie chcę oceniać, który styl życia jest lepszy. Najważniejsze jest to, aby ludzie mogli żyć w taki sposób, jaki sami sobie wybrali.