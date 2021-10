Polka w Rumunii. "Coś w tym kraju przyciąga mnie jak magnes"

Agnieszka Krawczyk: Od ponad dziesięciu lat przyglądam się Rumunii, najpierw na studiach, potem w czasie pracy, a w końcu po przeprowadzce tutaj. Na zmianę postrzegania Rumunii w Europie z pewnością wpłynęło uproszczenie formalności na granicy. Dziś do Rumunii chętnie przyjeżdżają młodzi ludzie, poruszają się własnym samochodem lub motocyklem, śpią pod namiotem lub rezerwują noclegi po drodze. Opisują swoje podróże w mediach społecznościowych, dzięki temu więcej osób lepiej poznaje Rumunię i Rumunów. Polacy coraz częściej przyjeżdżają do Rumunii do pracy. Tutejsze stawki w branżach takich jak IT są wysokie, podatek dochodowy to tylko 10 proc., w dodatku można się ubiegać o ulgi. To atrakcyjny rynek pracy, a Polacy są na nim cenieni.